Воспоминания жителей блокадного Ленинграда: «Благодаря родителям мы остались живы». ФАН-ТВ

Разные профессии, судьбы, интересы. И не родство объединяет этих женщин, а страшные события, которые всем им довелось пережить.

«Жили мы, конечно, плохо, все были такие уже почти полумертвые. Пришел маминой сестры брат. Он летчик, приехал навестить свою семью. Дом разбомбили, ни семьи, никого не нашел, и нам принес тушенку, хлеб, а мы уже все лежали, думали, что умираем. Помню, как пленные ходили по Гороховой, помню разбитые дома, когда были демонстрации, я тоже помню. Пленные ходили, а наши бабушки дарили им хлеб. Там же был конвой, это я все видела, все помню, потому что наш народ, конечно. Мы ехали на барже, баржу бомбили, это я помню, бомбили спереди и сзади, и перед нами баржа прям ушла под воду. Баржи переполненные были. Бомбили так, что страшно было. Мама укрывала меня, я помню это, что голову мне закрывала. Конечно, благодаря родителям мы остались живы, потому что они все старались», — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Валентина Лепешкина.

Осень — зима 1941‑1942 годов — самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод. Отопления, горячей воды не было, и ленинградцы стали жечь мебель, книги, разбирали на дрова деревянные постройки.

«Отапливаться там нечем было. И там, на Петроградской, где были деревянные дома, их разбирали на топливо. Ну и дедушку в один из дней, когда они разбирали дом, балкой просто убило. И вот в конце декабря уже дедушку и бабушку папа мой куда-то там на Охту отвез просто. Там, где станция метро «Чернышевская», там стоял дом, и папе дали там комнату. У меня какое-то воспоминание такое — там очень широкие подоконники. Такой старый дом был, и я стояла на окошке и смотрела, говорила: «Вот еще саночки повезли с покойниками», — заметила жительница блокадного Ленинграда Маргарита Котова.

Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы эвакуации людей. В блокированном городе оказалось более 2,5 млн жителей, в том числе 400 тысяч детей. Жительнице блокадного Ленинграда Валентине Федоровой удалось эвакуироваться в Тюмень.

«У нас у мамы четверо детей. Отец умер, когда мне было пять лет. Старшая сестра моя ее взяли телефонисткой. У нас на Дворцовой площади есть еще здание внизу. Ее туда взяли работать телефонисткой, дали чин военной, и она передавала сведения, видела Жукова, многих видела полководцев. И она нам старалась каждую неделю приносить в котелке что-то. Благодаря ей мы только выжили. Через год уже сестра вышла замуж за офицера, там же, где она была связисткой, и он помог нас эвакуировать вместе с соседями, и нас эвакуировали в Тюмень», — уточнила Валентина Федорова.

После захвата Красного Села опорным узлом обороны, где проходили упорные бои, являлось Горелово и близлежащие к нему населенные пункты. Для спасения города и помощи фронту нужно было сделать невероятное: создать с нуля целую инфраструктуру, которая должна была бесперебойно действовать целую зиму, решая множество задач. 22 ноября 1941 года по льду Ладожского озера в Ленинград проехали первые грузовики с продовольствием.