Президент Польши предложил Зеленскому почтить память борцов с большевиками

Варшава, 27 января. Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому почтить память солдат, которые воевали с большевиками в 1920 году.

«Я предложил господину президенту [Украины Владимиру Зеленскому], чтобы мы вместе почтили память солдат, и польских, и украинских, которые в 1920 году сражались с большевистским нашествием», ― сообщил Дуда на пресс-конференции в Освенциме.

Дуда и Зеленский в понедельник приняли участие в памятных мероприятиях в Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау. В вечере по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря в Освенциме также участвовали его бывшие узники с семьями. В ходе выступления Зеленский призвал мировое сообщество не допускать распространения антисемитизма, ксенофобии и расизма.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским концентрационным лагерем и является одним из символов Холокоста. За период Второй мировой войны в концлагере уничтожили 1,4 млн человек, из которых большинство были евреями. В 1945 году лагерь был освобожден советскими войсками. В 1947 году на месте концлагеря был открыт мемориальный музей.