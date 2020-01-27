Мечты Украины об усилении ВМСУ торпедами разбиваются о чудо-оружие России

Желание Киева оснастить корабли ВМСУ новейшим торпедным вооружением не имеет никакого практического смысла, к такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей. Во-первых, шансы на реализацию подобных «мрий» нулевые, а во-вторых, у ВМФ России есть, чем ответить на украинские торпеды. И не только украинские.

Торпеды вместо «Нептуна»?

Печальное состояние современных ВМСУ, чей корабельный состав представляет собой практически лишенный какой-либо боевой ценности разнотипный плавучий цирк, ни для кого не является секретом. Разумеется, о нем осведомлено и украинское экспертное сообщество, специализирующееся на тематике военного строительства. Вопрос о том, как и какими средствами можно превратить ВМСУ из лишенного ударного вооружения «ничтожества» в сколько-нибудь боеспособное формирование, имеющее возможность влиять на расклад сил в черноморской акватории, обсуждается на Украине постоянно.

Одним из вариантов решения данной проблемы киевским стратегам видится оснащение ВМСУ новыми комплексами вооружения. Под последними понимается, конечно, вооружение ударное, например противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». Однако из-за отсутствия у украинской ПКР работоспособной активной радиолокационной головки самонаведения давно анонсированное принятие «Нептуна» на вооружение постоянно откладывается.

Это побудило военно-морских экспертов Украины обратить внимание на возможность оснащения вымпелов ВМСУ новейшими комплексами торпедного вооружения. Попробуем разобраться в логике данного украинского «рацпредложения».

Неотразимые «угри»

Торпеды, когда-то ставшие первым в мире видом автоматического управляемого оружия, ныне многими сторонними людьми воспринимаются как некая архаика. В самом деле, на первый взгляд противокорабельные ракеты выглядят предпочтительнее: они дальнобойнее торпед, быстрее преодолевают расстояние до цели, да и размещаться могут не только на кораблях, но и на берегу, а также на воздушных носителях.

Все так. Однако и у торпед есть свои плюсы. К настоящему времени торпеды заметно «нарастили» свои ТТХ. Например, отечественная универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда «Футляр», согласно открытым данным, имеет дальность применения до 50 км. Она способна развивать скорость более 90 км/ч и погружаться на глубину до 400 метров. Последнее обстоятельство позволяет «Футляру» поражать не только корабли, но и подводные лодки противника.

Боевые части торпед несут, как правило, большее количество взрывчатого вещества, чем БЧ противокорабельных ракет. При этом подрыв этого взрывчатого вещества происходит возле самой уязвимой части корабля — подводной. В отличие от воздуха, вода не сжимается — взрыв 300 кг взрывчатки под килем приводит к тому, что гидродинамический удар часто переламывает корабль пополам в буквальном смысле слова. Иными словами, даже при одинаковой массе взрывчатки попадание торпеды наносит кораблю более критические повреждения, чем попадание противокорабельной ракеты.

Далее, значительная часть современных торпед — телеуправляемые. То есть они могут наводиться на цель с борта надводного или подводного корабля по проводам. В совокупности с трудностями определения точного местоположения под водой малоразмерного быстроходного объекта, это превращает защиту корабля от торпеды в более серьезную проблему, чем защита того же вымпела от ПКР.

К тому же, торпеда «не чувствительна» к средствам РЭБ. Засечь гидроакустическими средствами приближение торпеды легко, зато своевременно выдать на нее четкое целеуказание гораздо труднее. Но если даже такое ЦУ ушло в боевой информационный пост корабля, что делать дальше? Увернуться от современной торпеды кораблю практически невозможно — торпеда же не только телеуправляемая, но и самонаводящаяся. Значит надо иметь возможность уничтожить обнаруженную торпеду, но… чем это сделать? У большинства ВМС стран мира с ответом на этот вопрос наблюдаются изрядные трудности.

Словом, если носитель торпедного вооружения подобрался к вашей посудине на дальность применения своих «угрей» и выпустил одного из них, то сообщение об этом прозвучит куда страшнее, чем доклад о появлении ПКР.

Таким образом, чисто теоретически идея украинских экспертов оснастить корабли ВМСУ новейшими торпедами действительно может принести Киеву немало бонусов на Черном море. Подчеркнем — теоретически. Потому что с практической стороны вся эта история для Киева выглядит совсем не оптимистично.

Ничего-то у них нет

Начнем с того, что ранее имевшиеся у Украины советские компетенции в деле разработки, создания и применения торпедного вооружения почти полностью утрачены.

Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского — одно из ведущих предприятий советского ОПК, занимавшееся выпуском гироскопов и иной торпедной «начинки», — ныне производит приборы и механизмы для боевых модулей украинских бронетранспортеров. Торпедный завод «Гидроприбор» под Феодосией при Украине пришел в полный упадок, а в 2014-м вместе с Крымом «отчалил» в сторону России.

В том же 2014 году под контроль России вернулись хранившиеся в севастопольском арсенале торпеды, которые Украина получила когда-то при разделе имущества Черноморского флота. Другие торпеды, которые хранились в Одессе, либо вылежали все мыслимые сроки хранения, либо пришли в полную негодность из-за отсутствия регламентного обслуживания. ЗИП же к этим торпедам украинская сторона умудрилась продать Польше.

С носителями торпедного вооружения у ВМСУ тоже к началу 2020 года было не густо. На бумаге торпедоносцев под украинским военно-морским флагом оставалось целых… два: флагман ВМСУ фрегат «Гетман Сагайдачный» и корвет «Винница». Но это на бумаге. Потому что на деле «Сагайдачный» настолько «ухайдокан» своими хозяевами, что не выбирается из ремонтов, а «Винница» — так и вовсе вот уже который год лишена хода и уверенно держит курс на утилизацию.

Добавим, что торпеды, на использование которых рассчитаны торпедные аппараты «Сагайдачного» и «Винницы», были разработаны еще в 1960-е годы и к настоящему времени, мягко говоря, устарели…

Итак, торпед у Украины нет, мощностей для выпуска торпед нет, носителей торпедного вооружения нет, компетентных кадров для разработки, выпуска и обслуживания торпедного вооружения тоже нет. Возможностей, чтобы собственными силами как-то изменить в свою пользу этот status quo, у Киева тоже нет.

В подобной ситуации помыслы украинских экспертов ожидаемо начали витать вокруг возможности приобретения новейшего торпедного вооружения, а также их носителей за рубежом. Собственно, там эти «мрии» и витают до сих пор, так и не реализовавшись в нечто большее.

Предпосылки к тому, что завтра Запад на тарелке с голубой каемочкой поднесет украинским адмиралам современные торпеды и их носители, сегодня отсутствуют.

Его Величество «Пакет»

В принципе, на этом можно было и закруглить разговор о перспективах оснащения в ближайшем будущем вымпелов ВМСУ новейшими торпедными комплексами. Ведь перспектив-то тех не видно даже в микроскоп. Но нельзя удержаться от того, чтобы не отметить любопытную деталь: ВМФ России на данный момент обладает… самым эффективным в мире комплексом борьбы с вражескими торпедами.

Как так получилось?

Первоначально в ВМФ СССР проблему противодействия вражеским атакующим торпедам попытались решить, задействовав корабельные ракетно-бомбовые установки. Изначально эти многоствольные РБУ, украшавшие с середины 1950-х чуть ли не все советские сторожевики, БПК, эсминцы, а затем и крейсера, разрабатывались для поражения подводных лодок глубинными бомбами. Но, как оказалось, РБУ вполне годились и для того, чтобы накрыть «глубинками» атакующую торпеду…

Вот только незадача — даже на учениях РБУ были способны гарантированно «убивать» лишь одиночные торпеды. По этой причине советские, а затем и российские конструкторы создали настоящее чудо-оружие — малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК», способный с помощью своих противоторпед «отбиться» сразу от нескольких вражеских торпед, даже атакующих с разных векторов.

Поразить торпедой торпеду не легче, чем попасть пулей в пулю. Но разработчики «Пакета-НК» с этой задачей справились.

Завершивший весь цикл испытаний лишь в мае прошлого года «Пакет-НК» является уникальным изделием отечественного ОПК. Все попытки в США, Германии, Франции, Италии и Турции разработать и принять на вооружение нечто похожее пока ни к чему не привели.

В общем, большой привет украинским апологетам торпед от российского «Пакета».