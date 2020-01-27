Тягнибок потребовал у России часть Алмазного фонда за «советскую оккупацию»

Киев, 27 января. Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок потребовал от России выплаты компенсации за «советскую оккупацию» вслед за лидером польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским.

Оба политика по какой-то причине использовали слово «репарации», которое предполагает выплату проигравшей страны государству-победителю, хотя ни в случае Польши, ни в случае Украины ни о каких победах речи не идет.

Примечательно, что на счет России Тягнибок также записал Вторую мировую войну, которую развязала Германия, и насчитал целых три голодомора.

«Московия должна нам как никому. И не только за Вторую мировую. Но и за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев. За принадлежащие нам части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР», — пишет националист в Telegram-канале.

Тягнибок обратил внимание, что о «репарациях» уже «заикались» власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. И только Украина, по его словам, хранит молчание.

Глава «Свободы» напомнил, что возглавляемая им партия еще в 2018 году подавала законопроект о правопреемстве Украины относительно Украинской народной республики, который предусматривает требование выплаты от РФ. Однако документ так и не был принят.

Напомним, что ранее компенсации за действия СССР, который освободил Польшу от нацисткой Германии, потребовал Ярослав Качинский. Польский политик, впрочем, признал, что вряд ли его страна сможет добиться от Москвы каких-либо выплат. Репараций Польша требовала и от Германии за преступления нацистов. Берлин ответил отказом, сославшись на то, что уже выплатил компенсацию стране после завершения войны.