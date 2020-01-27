Путин назначил Стригунова первым заместителем главы Росгвардии

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин назначил Виктора Стригунова первым заместителем руководителя Росгвардии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом российский лидер освободил Стригунова от должности командующего Сибирским округом войск Росгвардии. Этот пост он занял в 2016 году.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Стригунов окончил Военную академию Генштаба ВС России в 2002 году, а затем возглавил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД. Спустя пять лет он получил пост командующего войсками Восточного округа.

Звание генерал-лейтенанта Стригунову присвоили в 2008 году. На должность командующего войсками Сибирского регионального командования Путин назначил его в 2012 году, спустя пять лет он получил звание генерал-полковника.

Ранее президент назначил экс-генпрокурора РФ Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Должность Чайки занял замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.