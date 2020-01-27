На железнодорожном переезде в Чувашии погиб человек. ФАН-ТВ

Один человек погиб на железнодорожном переезде в республике Чувашия. ЧП случилось в Канашском районе на переезде Малые Кибечи. По предварительной информации, водитель Лада «Гранта» проигнорировал запрещающий звуковой и световой сигналы перед железнодорожным переездом, обогнул очередь и попытался проскочить перед поездом. Грузовой состав буквально снес авто, водитель погиб на месте. Установлено, что за рулем сидел 59-летний, ранее лишенный прав мужчина. На счету погибшего множество нарушений ПДД. Как сообщают очевидцы, не исключено, что в момент ДТП мужчина был нетрезв.