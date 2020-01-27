Участие в восстановлении Сирии укрепляет геополитическое влияние России на Ближнем Востоке

Москва, 27 января. Помощь в восстановлении Сирии укрепляет геополитическое влияние России на Ближнем Востоке. Об этом заявил старший преподаватель факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар.

Эксперт уверен, что поддержка арабского государства в послевоенном восстановлении, несмотря на ощутимую затратность, является для России выгодной с точки зрения геополитики.

«Хочешь быть геополитическим игроком — своих партнеров надо поддерживать. У нас их не так много на Ближнем Востоке. Не будем мы восстанавливать — будет восстанавливать кто-то другой: США или другие страны, а это покупка влияния, потенциальное размещение своих военных баз», mdash; объяснил он в комментарии журналу «Слово и Дело».

По мнению Пивовара, помогая Сирии РФ не только поддерживает дружественный сирийский народ, но и обеспечивает себе влияние в Ближневосточном регионе, а ведя борьбу с терроризмом в САР, вдобавок усиливает национальную безопасность.

Экономист также отметил, что участие в восстановлении инфраструктурных объектов в Сирии позволяет компаниям получить ценный опыт работы в сложных условиях и новые контакты, а также выгодно пополнить портфолио.

Партнерство с Сирийской Арабской Республикой видится Пивовару выгодным для России по многим направлениям, важным для государства.

Сирия пострадала в результате вооруженного конфликта, который продолжается на территории страны с 2011 года.

С помощью России и ее ВКС сирийским правительственным силам удалось остановить экспансию террористических группировок, освободить от боевиков практически всю территорию государства и приступить к восстановлению инфраструктуры.

Российская сторона оказывает содействие в восстановлении Дамаска. В сентябре 2019 года в районе Барза была открыта средняя школа, отремонтированная на собранные в РФ средства.

В начале января президент РФ Владимир Путин посетил сирийскую столицу и сказал, что его порадовали открытые в городе магазины и кафе. Он отметил, что жизнь в Дамаске возрождается