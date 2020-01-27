Экс-министр Суслов назвал дипломатической ошибкой демарш Зеленского в Израиле

Киев, 27 января. Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, публично отказавшись принять участие в форуме памяти жертв Холокоста в Израиле. Об этом заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.

По его мнению, попытка Зеленского преподнести свой демарш как жест доброй воли выглядит более чем популистской. Суслов назвал удивительным решение президента сначала принять приглашение, полететь в Израиль, а затем вдруг не явиться на важное мероприятие, где его ожидали.

«Я считаю, что дипломатически это ошибочно» — подчеркнул экс-министр.

Суслов указал, что Зеленский, по сути, обвинил израильскую сторону в неспособности организовать форум и обеспечить приглашенных гостей местами. Бывший министр напомнил, что места на таких мероприятиях, как правило, именные и не подлежат передаче или продаже. Поэтому решение Зеленского «освободить» свое место и места украинской делегации для тех, кто якобы «не смог» попасть на форум, выглядит более чем странно.

Экономист констатировал, что такой системы, как «а я не пойду, пусть пойдет кто-то другой», на таком важном мероприятии попросту не могло быть. На форум прибыли руководители более чем 30 стран мира, а Зеленский решил показательно отказаться от участия.

«Это чистый популизм, и мне кажется, что Зеленский просто поддался давлению на него националистов из Украины», – заключил Суслов.

Отметим, что отказ президента Украины принять участие во Всемирном форуме, озвученный в день проведения мероприятия, вызвал недоумение, в том числе и у руководства мемориального комплекса «Яд Вашем», где организовали встречу. Израильская сторона подчеркнула, что все, кто пережил эту страшную трагедию, безусловно, были приглашены и всем им были заранее отведены места.

Предшествовало произошедшему инциденту провальное, как посчитал израильский телеканал Arutz 7, выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. СМИ обратили внимание, что президент произносил речь перед практически пустым залом, в котором присутствовали лишь несколько десятков человек. Заявления Зеленского израильские журналисты назвали абсурдными.