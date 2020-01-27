Лукашенко принял приглашение Путина посетить Москву во время Парада Победы

Москва, 27 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение президента РФ Владимира Путина и согласился приехать в Москву во время проведения Парада Победы 9 мая. Об этом в понедельник сообщил журналистам посол России Дмитрий Мезенцев.

«Мы знаем о том, что Александр Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве», — отметил он.

Как сообщает «Газета.ру», в прошлом году Лукашенко пропустил проведение Парада Победы в Москве. Свое отсутствие он тогда объяснил тем, что в Россию его никто не приглашал. При этом белорусский президент попросил журналистов не искать в этом политику и конспирологию.

Отметим, что помимо Лукашенко в этом году российскую столицу 9 мая планируют посетить президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, и лидеры стран БРИКС. Кроме того, не исключен визит президента США Дональда Трампа, который уже заявлял о готовности приехать в Москву в День Победы, и руководства Израиля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва с уважением относится к своим партнерам и подчеркивает роль союзников, которые воевали против нацизма. Он отметил, что российская сторона будет рада, если западные лидеры прибудут в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.