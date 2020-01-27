Чепа усомнился в трезвости депутата, предложившего оспорить полномочия России в ПАСЕ

Литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис выступил с предложением оспорить полномочия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа уверен, что данная инициатива не получит поддержки.

«Это никак не отразится на наших полномочиях. Вообще не очень понятно, трезв ли он (Эмануэлис Зингерис. — Прим. ФАН) был, когда это предлагал. Как может нести нормальный европарламентарий такую чушь? Он не имеет никаких шансов получить поддержку, потому что все это глупость», — прокомментировал Чепа.

Зингерис обосновал свое предложение тем, что в Российской Федерации не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщают РИА новости. Вслед за ним высказалась депутат парламента Латвии Мария Голубева. Она заявила, что выборы депутатов Госдумы в 2016 году прошли в Крыму, который, по ее мнению, является «оккупированной территорией».

Инициатива Зингериса получила поддержку 30 представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ и по регламенту ассамблеи должна быть рассмотрена в течение 24 часов в комитете ПАСЕ по мониторингу. Ее должны принять или отклонить.

«Все это мы уже проходили. Все прекрасно понимают, что Европа без России — не Европа», — заключил депутат.

По процедуре, перед началом зимней сессии делегации должны направить заявки на участие в работе ПАСЕ. Полномочия подтверждаются автоматически, если не было возражений со стороны других делегаций. Уже были оспорены полномочия Швейцарии, Португалии и Сан-Марино из-за недостаточного количества женщин, а также полномочия Польши, Молдавии и Испании из-за недостатка разнообразия политических сил.

На зимней сессии ПАСЕ делегация России планирует представить проект декларации, в которой осуждается разрушение памятников советским воинам и попытки пересмотра истории Второй мировой войны, о чем рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Также он сообщил, что российская делегация уйдет из ПАСЕ в случае, если страну ограничат в полномочиях, но выразил надежду на здравомыслие большинства.