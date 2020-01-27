Глава Роспотребнадзора поручила регионам разработать планы по борьбе с коронавирусом

Москва, 27 января. Главный государственный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала глав регионов РФ подготовить меры по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Главным должностным лицам субъектов РФ рекомендовать <...> утвердить региональные планы организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что причиной эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. К настоящему моменту число носителей нового вируса превышает 2,8 тысячи человек, более 80 скончались. Случаи заражения новым видом коронавируса были также зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Позднее китайским ученым удалось установить, что источником заражения стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в Ухане. Первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.