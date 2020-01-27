Сирия, 27 января. Исламисты готовятся к провокации с применением химоружия на западе Алеппо. Боевики «Нусры»*** препятствуют выходу мирных жителей из оккупированных районов Идлиба. Два члена РПК, в том числе ребенок, погибли при нападении неизвестных в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести бои с исламистами на западных окраинах Алеппо; выбили боевиков из населенных пунктов Маасран и Мазиян на юге Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: препятствует выходу мирных жителей из оккупированных районов Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в налете на группу курдских боевиков в населенном пункте Абу-Хашаб на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных на северо-западе от Ракки.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что в западной части Алеппо продолжаются вооруженные столкновения. Отмечается, что правительственным войскам удалось ненадолго вытеснить исламистов из района академии Аль-Асад, однако, перебросив дополнительные отряды, боевики вернули утраченные территории.

Между тем информационное агентство SANA News сообщает о том, что джихадисты вооруженной оппозиции готовят новую провокацию с применением химического оружия, на этот раз в Алеппо. Исламисты намереваются организовать съемку постановочных роликов, на которых будет запечатлена мнимая химатака со стороны Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что, как и прежде, помощь в фальсификации доказательств джихадистам окажут члены псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Дейр-эз-Зора произошла очередная вылазка неизвестных. Согласно данным Twitter-канала (AdamHasakah4), два члена группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) были убиты в населенном пункте Абу-Хашаб. Одним из убитых является ребенок. В организации налета подозреваются джихадисты «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

Источник отмечает, что гибель несовершеннолетнего свидетельствует о том, что курдские боевики не прекратили принудительную мобилизацию детей. Напомним, несколько часов назад поступали сведения о возобновлении насильственной вербовки гражданских лиц в Хасаке. Гражданские активисты полагают, что это может привести к новым протестам среди населения.

Провинция Идлиб

В южной части региона не прекращаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (idlib_55), части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по опорным пунктам исламистов недалеко от города Тель-Маннас, об освобождении которого стало известно утром.

Twitter-канал (AbdoZehn) сообщает о взятии силами САА населенных пунктов Маасран, Хан ас-Сабль и Мазиян. Кроме того, без боя под контроль САА перешли военные лагеря Вади ад-Дейф и Аль-Хамидия. Напомним, ранее сегодня также поступали данные о зачистке от террористов еще восьми поселений.

Между тем поступили данные о том, что джихадисты «Джебхат ан-Нусры»1, стоящей во главе коалиции «Тахрир аш-Шам», и союзных ей бандформирований продолжают препятствовать выходу мирного населения в освобожденные сирийскими войсками районы. Информационный портал SANA News передает, что боевики не позволяют сирийцам покидать оккупированную территорию через гуманитарные коридоры у Абу-Духура, Аль-Хадера и Аль-Хубейта. Как известно, мирные жители используются радикалами в качестве «живого щита». Со своей стороны, власти САР обеспечили пункты пропуска всем необходимым, в том числе автобусами, машинами скорой помощи с медицинскими бригадами, лекарствами и продовольствием.

Провинция Ракка

Курдские боевики вновь пережили налет неизвестных. Военный источник в Twitter (alkhabour21) сообщает о том, что нападению группы вооруженных людей подверглись сотрудники курдской «милиции» «Асайиш», один из которых был застрелен поблизости от перекрестка Ас-Сукура на северо-западе от административного центра провинции. Местные активисты обвиняют в случившемся подпольные группы «Исламского государства», которые практически ежедневно осуществляют вылазки в зонах оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.