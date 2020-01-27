Певец Юлиан объяснил загадочное исчезновение Андрейченко

Москва, 27 января. Причин для беспокойства в загадочном исчезновении актрисы Натальи Андрейченко нет, поскольку, вероятнее всего, артистка просто устала и в попытке отдохнуть от общества отключилась от социальных сетей. Такое мнение выразил российский певец, заслуженный артист РФ Юлиан Васин, комментируя информацию о том, что звезда не выходит на связь.

По словам певца, Андрейченко периодически «любит залегать на дно» и могла начать игнорировать окружающих, чтобы отвлечься от работы.

«Она, может быть, устала от всех. Мало ли, отдыхает человек. Может быть, помощники были просто посланы — в смысле она больше не хочет с ними работать. <...> Да это у любого человека есть, просто тихо вырубают контакт и все. <…> Она очень любит залегать на дно, это любому артисту иногда необходимо», — сказал музыкант в интервью «Пятому каналу».

Васин добавил, что регулярно поддерживает связь с актрисой и обязательно напишет ей.

Ранее PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев сообщил, что заслуженная артистка РСФСР перестала выходить на связь после того, как побывала в гостях у подруги в Мексике. Он уточнил, что не может дозвониться до актрисы ни по одному из известных ему номеров.

Андрейченко обрела наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман» и «Сибириада».

Более 10 лет знаменитая советская актриса живет в Мексике, которую выбрала для ПМЖ после одного из путешествий, когда ей приглянулись местные условия. Андрейченко увлекается йогой и вегетарианством-сыроедением.