США прикрываются борьбой с ИГ в Сирии для оправдания своего пребывания в стране

Москва, 27 января. Глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил о возобновлении «антитеррористической» операции США в Сирии для «борьбы» с боевиками «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).

Маккензи не смог ответить на вопрос о том, как долго американские военные будут оставаться в Сирии. По его словам, командование не получало указаний на этот счет, поэтому военные США будут продолжать «работу с партнерами» и уделять внимание разгрому ИГ1.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин, комментируя заявление Маккензи, отметил, что США в действительности не волнует борьба с террористами. В Сирии Вашингтон реализует исключительно свои задачи.

Рожин подчеркнул, что на северо-востоке Сирии действительно остаются террористы ИГ, которые опираются на местные ячейки и лояльное население. Однако они не несут той угрозы, чтобы оправдать нахождение военных США в Сирии.

«Как бы то ни было, это совсем не та угроза, которая требует от США возобновления военной операции. Поэтому американцы, конечно, преследуют совсем другие цели. Борьба с ИГ для них является просто предлогом для продления своего пребывания в Сирии», ― заявил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

Эксперт напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял об уходе американских военных из Сирии, тем самым наплевав на последствия действий ИГ. Однако после Трамп открыто заявил, что американский контингент остается в Сирии для «защиты» нефти.

«Еще совсем недавно Трамп заявлял об уходе из Сирии, фактически наплевав на какие-либо последствия деятельности ИГ. То есть в тот момент американцев террористическая угроза не волновала. Потом все изменилось. США стали говорить о защите нефти, которую сами же и выкачивают, теперь опять пошел разговор о борьбе с ИГ. Это банальное жонглирование поводами, необходимое для того, чтобы не уходить из Сирии», ― добавил Рожин.

Кроме того, Маккензи сообщил, что американские военные ежедневно проводят совместные с курдскими радикалами рейды против боевиков. Рожин уверен, что подобными действиями США лишь накаляют обстановку в регионе и провоцируют Турцию на возобновление военной операции.

«США продолжают попытки разжечь реальный курдский сепаратизм и отколоть от Сирии кусок территории. Поэтому такие действия, естественно, негативно скажутся на перемирии – Турция получит реальный повод возобновить антикурдские операции», ― подчеркнул Рожин.

По словам эксперта, Вашингтон создает в Сирии новый очаг напряженности руками курдских террористов и наносит очередной удар по сирийской государственности.

«Все шашни с Вашингтоном показывают, что курдские боевики не оставили своих попыток добиться автономии и независимости. И все прекрасно понимают, какую угрозу это в себе несет. При этом понятно, что для американцев курды – это просто разменная монета», ― подытожил эксперт.

Американские военные находятся в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Контингент США оказывает поддержку вооруженным формированиям курдов и выкачивает нефть в богатых ресурсами районах САР.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию против вооруженных формирований курдов и террористов группировки ИГ в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.