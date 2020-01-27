Перенджиев призвал ООН обратить внимание на губительную политику США на Ближнем Востоке

Москва, 27 января. ООН и ее Совет Безопасности должны обратить свое внимание на губительную политику, проводимую США на Ближнем Востоке. Об этом заявил член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Он уверен, что ситуация в регионе, обострившаяся после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, рискует перерасти в глобальный конфликт. Вашингтону выгодно дестабилизировать обстановку, считает Перенджиев, ведь таким образом ОПК получит новые заказы, а США смогут расширить свое военное присутствие.

По мнению эксперта, стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке можно лишь путем вывода американского контингента. Он призвал международное сообщество, а также Совбез ООН повлиять на происходящее в регионе.

«Главная задача данных структур – это предотвращение конфликтов, которые могут перейти от двустороннего характера к глобальному», — цитирует Перенджиева NewInform.

Обстановка на Ближнем Востоке резко ухудшилась 3 января после массированного ракетного удара Пентагона в районе международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум американским базам, расположенным в Ираке.

Многие политики и эксперты заявили об опасности беспредела, который американский контингент творит на Ближнем Востоке. Сирия, Иран и Ирак выступили против присутствия сил США в регионе.

Эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов ранее выразил уверенность, что сценарий «Янки, гоу хоум» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США) вновь становится актуальным.