В Петербурге наградили победителей конкурса «Хорошие новости России»

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» 27 января состоялось награждение победителей конкурса «Хорошие новости России». Журналисты из Краснодара, Ульяновска, Тюмени, Воронежа, Красноярска и Архангельска получили дипломы и денежные призы в размере 100 тысяч рублей.

Работа на процветание России

Открывая торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук напомнил, что конкурс для региональных журналистов, освещающих позитивную повестку, был учрежден флагманом «Патриота» — Федеральным агентством новостей.

«Это одно из ведущих новостных изданий рунета, дающее объективную информацию о происходящих в России и в мире событиях, — отметил Николай Столярчук. — А конкурс, учрежденный ФАН, призван поощрять журналистов из регионов за позитивные и достоверные публикации. Наша страна не заканчивает за КАДом и МКАДом, у нас везде есть жизнь и прекрасные журналисты, которые о ней пишут лучше, чем столичные издания».

Глава Медиагруппы «Патриот» отметил, что авторы, ставшие победителями конкурса «Хорошие новости России», «знают своего читателя в лицо» и доносят до него информацию о ярких положительных событиях, происходящих рядом с ними.

«Мы знаем, как нелегко нести российской аудитории положительную информацию без оттенков пропаганды. Потому что людей приучили к негативу антироссийские и оппозиционные СМИ, работающие на основе западного формата прессы, который строится на запугивании аудитории, — заметил Столярчук в своей приветственной речи. — Я благодарю членов жюри, которые провели большую работу на всех этапах отбора и определили по десять номинантов конкурса в каждой из пяти рубрик, и читателей, выбравших победителей из представленных номинантов путем открытого голосования. И отдельно хочу поблагодарить всех коллег, которые участвовали в организации конкурса, за кропотливую и тяжелую работу, результат которой мы видим здесь сегодня. Поздравляю победителей конкурса, желаю всем новых побед и успехов в нашей нелегкой работе, направленной на процветание России!»

Конкурс стал всероссийским и массовым

Гендиректор ФАН Евгений Зубарев напомнил, что церемония награждения победителей конкурса «Хорошие новости России» проходит 27 января, в годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и предложил собравшимся почтить память погибших защитников и жителей города на Неве минутой молчания.

Затем Евгений Зубарев рассказал о целях учрежденного ФАН конкурса.

«В общественном сознании есть проблема: негативные новости превалируют, их в разы больше, чем позитивных новостей, потому что они лучше продаются. Так СМИ вольно или невольно программируют население на негатив, — сказал руководитель ФАН. — Без дополнительного стимулирования писать хорошие новости очень тяжело, особенно в регионах. Именно поэтому мы решили поддержать журналистов, которые на это решаются».

Евгений Зубарев также напомнил, что итоги конкурса «Хорошие новости России» подводятся дважды в год. Первые победители получили свои награды в июле 2019 года. И если тогда количество участников конкурса и голосующих за них исчислялось сотнями, то сейчас — десятками тысяч.

«В нынешнем конкурсе было три тысячи участников, а в онлайн-голосовании за автора лучшего материала участвовало во много раз больше читателей, чем полгода тому назад. Так, в голосовании в номинации «Экономика страны или региона» приняли участие свыше 40 тысяч читателей, в номинации «Наука и инновации» — свыше 10 тысяч, в номинациях «Спорт», «Герои современности», «Общество и социальные проекты» — свыше пяти тысяч, — отметил Зубарев. — При этом география конкурса тоже расширилась от самых восточных до самых западных границ России. То есть можно смело заявить, что наш конкурс стал всероссийским и массовым».

В следующий раз итоги конкурса «Хорошие новости России» будут подводиться летом 2020-го. Евгений Зубарев поздравил нынешних победителей и призвал региональных журналистов активнее участвовать в новом этапе конкурса. Он также напомнил, что параллельно ФАН проводит одноименный оперативный конкурс актуальных публикаций. Он возобновится с февраля этого года, его победители будут определяться дважды в месяц. Приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Победители конкурса «Хорошие новости России»

Победителями в конкурсной номинации «Экономика страны или региона» стали Алла и Дмитрий Михеенко из издания «ЮгTimes» — авторы публикации «Туристы уходят в небо», рассказывающей об особенностях туризма в Краснодарском крае.

В номинации «Наука и инновации» победила Екатерина Россошнская, написавшая статью «Малышка на полмиллиона. Ульяновец создал уникальную машину для сушки зерна» для портала UlPravda.ru.

Обладателем главного приза в номинации «Спорт» благодаря статье «Просто ли стать для детей сказочным героем?» стала Любовь Киселева из «Тюменских известий». Она рассказала об удивительном тренере по гиревому спорту сельской спортшколы.

Первое место в номинации «Герои современности» стал Евгений Сенчугов, автор цикла программ «Окрестности» на «TV Губерния», знакомящих с жителями Воронежской области.

В номинации «Общество и социальные проекты» победила журналист-волонтер Наталья Сойнова, автор интервью «Наставничество — это вызов», написанного для красноярского фонда «Счастливые дети».

Кроме того, жюри конкурса «Хорошие новости России» присудило специальный приз Наталье Сенчуковой из газеты «Архангельск — город воинской славы», отметив ее статью «В больнице их называют студенты-романтики», знакомящую читателей с «бойцами» Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги», которые третье лето подряд приезжают работать в архангельские медучреждения.

Все победители конкурса «Хорошие новости России» получили дипломы и денежные призы в размере 100 тысяч рублей.