Клинцевич назвал попытку шпионажа японского журналиста в России проколом спецслужб Токио

Японский журналист был задержан за попытку сбора секретных данных о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. По мнению сенатора Франца Клинцевича, задержание журналиста выявило прокол японских спецслужб. При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности считает, что действия российской стороны были «крайне корректными» в данной ситуации.

Как рассказали в российском МИДе, нота протеста была объявлена японским дипломатам в связи с действиями гражданина Японии, который предпринял попытку украсть секретные данные о военном потенциале Российской Федерации.

В ведомстве пояснили, что 25 декабря прошедшего года гражданин Японии был задержан сотрудниками полиции во Владивостоке. Нарушителю объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть территорию Российской Федерации.

«На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину», — говорится в официальном заявлении МИД.

В министерство был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского гражданина.

Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал инцидент.

«Другое дело, этот журналист может быть работником спецслужб, или только на них работает. В любом случае задержание журналиста, во-первых, говорит о профессиональной работе нашей контрразведки. Во-вторых, с российской стороны была проявлена лояльность. Пока журналист не перешел определенную черту... но, с учетом того, что он уже сделал, мы квалифицируем его действия как недружественный акт в отношении РФ. Я также квалифицирую это как прокол спецслужб Японии. Все остальное находится в рамках российского, японского и международного права», — прокомментировал член Совфеда.

Сенатор назвал действия российских органов «крайне корректными» в отношении гражданина Японии.

«Я ставлю большой плюс и комплимент российским спецслужбам. В таких условиях его могли арестовать, но только сделали предупреждение, дали время и отправили», — отметил он.

Напомним, недавно разгорелся новый «шпионский» скандал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По информации некоторых западных СМИ, на международном мероприятии якобы работают российские шпионы. Официальный представитель посольства РФ в Берне Станислав Смирнов заявил, что сообщения о присутствии в Давосе «российских шпионов» являются информационным вбросом и попыткой обострить отношения между РФ и Швейцарией.