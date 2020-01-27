Депутаты в МГД от Навального отказались прислушаться к мнению врачей московской больницы

Москва, 27 января. Депутаты Мосгордумы, которые поддерживают Алексея Навального, выступили против переноса части корпусов городской клинической больницы №40 из центра Москвы в Коммунарку.

В частности, против переезда медицинского учреждения высказался депутат МГД Максим Круглов и Михаил Тимонов. При этом они проигнорировали просьбу самих врачей не политизировать решение департамента здравоохранения Москвы.

По словам медицинских работников, перенос части корпусов в Коммунарку даст больнице огромные возможности и позволит значительно поднять качество оказываемых услуг.

«Мы просим жителей и депутатов СВАО не поддаваться на провокации отдельных людей. Мы, врачи, понимаем, что только в новых условиях возможно развитие нашей больницы», — говорится в заявлении коллектива ГКБ №40.

Сторонники Навального же в погоне за хайпом отказались прислушаться к другой стороне. Точно так же муниципальный депутат Константин Янкаускас, входивший в команду Навального на выборах в МГД, в свое время возмущался закрытием роддома №10, в котором обнаружился стафилококк, пишет «Политика сегодня».