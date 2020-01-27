Американских полицейских поразила эпидемия суицида

Прошлый год стал рекордным годом по количеству самоубийств среди американских полицейских. При этом мы можем констатировать тот факт, что в США вне зависимости от года количество самоубийств среди блюстителей закона редко бывает ниже количества случаев гибели полицейских в ходе исполнения ими своих служебных обязанностей.

При этом важно подчеркнуть, что в данную статистику не входят полицейские, которые свели счеты с жизнью уже после того, как ушли со службы. Среди силовиков масштабы суицида уже сравнивают с эпидемией. Однако, никакой вакцины от этой «заразы» ни руководство полиции, ни квалифицированные психологи не могут изобрести уже который год.

Эти данные идут в разрез с тем, что мы видим в голливудских фильмах и сериалах, которые показывают нам сильных, мотивированных и не допускающих сомнения борцов с преступностью. Дело в том, что в силовых структурах высокие потери от самоубийств возникают в тех случаях, когда служащие не понимают цели своей деятельности или же считают таковую преступной. Иными словами, полицейские сводят счеты с жизнью из-за того, что не считают свою деятельность морально оправданной.

Ситуацию усугубляет тот факт, что данная проблема не получает огласки в прессе. На нее не обращают внимание социальные службы, а сами полицейские в силу специфики своей работы стараются не проявлять слабости на людях и остаются со своими проблемами один на один.

Эпидемия суицида

Не стоит думать, что полицейские являются единственными жертвами эпидемии суицида в США. Среди служителей общества с ними могут посоревноваться пожарные и пограничники. При этом ни одну из этих профессий нельзя назвать непрестижной или низкооплачиваемой. Однако факт остается фактом. В США те, кто служат обществу, испытывают очень высокие психологические нагрузки и живут в постоянном стрессе, который и вынуждает их идти на самые крайние меры.

Полиция предпринимает попытки изменить ситуацию, но ее возможностей хватает исключительно на «косметические меры». Полицейским оказывается психологическая помощь, проводятся профилактические беседы, а также специальные сотрудники следят за эмоциональным состоянием блюстителей закона. Однако, изменить ситуацию в корне никто не может.

Погранслужба США

Удивительно, но еще чаще, чем полицейские, счеты с жизнью сводят сотрудники пограничной службы США. Причем большинство погибших таким образом пограничников несли службу на границе с Мексикой. Зная тот факт, что именно через нее в США попадает огромное количество наркотиков, некоторые самоубийства можно счесть крайне подозрительными, так как мексиканским картелям выгодно маскировать совершаемые ими убийства под несчастные случаи.