Козюлин подсчитал, сколько лет потребуется США на создание средств борьбы с гиперзвуком РФ

Военный аналитик Вадим Козюлин уверен, что США смогут разработать средства борьбы с гиперзвуковыми ракетами самое меньшее через пять лет.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency или DARPA) Министерства обороны США подписало контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку средств борьбы с российским гиперзвуковым оружием.

«С компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт стоимостью $13,006 млн на разработку и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующего гиперзвукового вооружения. Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года», — значится в заявлении военного ведомства США.

Сама разработка средств противодействия гиперзвуковым ракетам проводится в рамках инициированной DARPA в 2018 году программы Glide Breaker. Она же предполагает, что подрядчик создаст и продемонстрирует технологию, способную обеспечить защиту от гиперзвукового вооружения.

Комментируя американскую инициативу, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что DARPA инициирует разработку, так как «США не хотят отставать в военных технологиях от России».

«А кроме как Россия, больше никто не обладает гиперзвуковым оружием. Американцы считают, что их система THAAD теоретически якобы может перехватывать воздушные цели такого рода, но на практике эффективность комплекса не очень велика, и все это понимают. Испытания THAAD проводились с баллистическими целями, но это были лабораторные условия, когда все знают, что за цель полетит, где она полетит и куда. Так что все это теоретически, но работы вестись, конечно, должны, они, я более чем уверен, идут и у нас, и у них», — поясняет эксперт.

Подозрительно низкой выглядит и стоимость заказа, ведь обычно американское военное ведомство не стесняется в выделении бюджета на подобного рода работы. Однако в данном случае речь, возможно, идет о работах по модернизации радаров, повышающих эффективность отслеживания пусков гиперзвуковых ракет.

«Американцы хотят быть уверенными в том, что хотя бы заметили цель, что могут просчитать траекторию ее полета и узнать, куда она ударит. Так что, я думаю, в Northrop Grumman сейчас будут заниматься решением этого вопроса. Это компания с колоссальным потенциалом, гигантским инженерным потенциалом и большим опытом, поэтому, несмотря на маленькие средства, у компании уже свои серьезные наработки есть, так что у них может получиться. Хотя это сообщение нужно воспринимать так, что наше сообщение о гиперзвуковых ракетных комплексах замечено и работы над ответом ведутся. В любом случае, на полную разработку средств противодействия российским гиперзвуковым ракетным комплексам США может потребоваться минимум от пяти лет. Но к этому времени и Россия также продвинется вперед», — резюмирует собеседник ФАН.

Напомним, в настоящее время лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия занимает Российская Федерация. В конце декабря прошлого года на боевое дежурство в РФ заступил первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард». Кроме того, на опытно-боевом дежурстве стоит новейший российский гиперзвуковой комплекс с ракетой «Кинжал».