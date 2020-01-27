Берлин, 27 января. Первое заседание военного комитета Ливии в формате «пять плюс пять» состоится на текущей неделе, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Важно то, что в течение текущей недели военный комитет проведет первое заседание», — заявил дипломат по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Маас подчеркнул, что целью работы военного комитета будет урегулирование ситуации в Ливии и содействие полному прекращению огня. О создании комитета сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам конференции по Ливии в Берлине 19 января. При этом создание такого органа обсуждалось еще на межливийских переговорах в Москве 13 января.

Встреча по Ливии в Берлине 19 января, по большому счету, завершилась провалом: организаторы конференции не посчитали нужным пригласить к дискуссии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

На этом фоне стало очевидно, что решающая роль в ливийском урегулировании принадлежит Москве и Анкаре. Об этом свидетельствует реализация перемирия в Ливии, которое было достигнуто по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что именно Россия в состоянии спасти Ливию, ставшую жертвой политики Запада.