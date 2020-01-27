Первый случай коронавируса зафиксировали на Украине

Киев, 27 января. На Украине выявили случай коронавируса, однако обнаруженная инфекция не имеет отношения к вспышке нового типа вируса в Китае. Об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре министерства здравоохранения Украины.

«В Киеве за минувшую неделю после исследования на грипп 67 образцов установлено, что один из них — коронавирус, который не является новым китайским коронавирусом», — говорится в публикации центра в Facebook.

При этом в учреждении не уточнили, когда именно был зафиксирован этот случай заболевания, а также какого он был вида.

В Киеве рассказали, что всего за четыре недели с начала года зарегистрировано 10920 больных гриппом и ОРВИ, заболеваемость продолжает расти.

Как передает «Ридус», министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на совещании у президента страны Владимира Зеленского сообщила, что государственные власти готовы к борьбе с новой инфекцией. По ее словам, процедуры, которые необходимо проводить в случае выявления заболевания, «для всех очевидны».

Напомним, в конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболеваемости стал новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Распространение нового типа вируса идет по нарастающей, число его жертв выросло до 81, а общее количество заболевших составило 2859 человек.

В ряде стран в целях остановить процесс заражения начали проверять на предмет инфекции прибывающих пассажиров, однако 2019-nCoV продолжает распространяться. Больных зафиксировали в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.