ФАН наградил победителей конкурса «Хорошие новости России». ФАН-ТВ

27 января в пресс-центре Федерального агентства новостей в Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Хорошие новости России». Учрежденный ФАН конкурс проходит уже во второй раз. Журналисты из разных регионов страны прислали около трех тысяч заявок на участие. Жюри отобрало работы для онлайн-голосования, и читатели активно к нему подключились. Так только в номинации «Экономика страны и региона» проголосовали около 40 тысяч человек. В итоге определены шесть победителей в шести номинациях: «Экономика», «Общество и социальные проекты», «Спорт», «Герои современности», «Наука и инновации» и «Специальный приз жюри». Лауреаты конкурса получили дипломы и денежные призы. Их поздравили актеры, политики и ученые.

«Мы не собираемся останавливаться на этом. У нас много разных проектов, но этот для нас самый добрый, открытый и прозрачный. Мы внимательно проверяем, кто и как голосует. Никаких ботов наша служба SMM и SEO не допускает. Это публичный, прозрачный и очень нужный для страны конкурс», — подчеркнул руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев.