Москва, 27 января. Российская певица Татьяна Буланова удивила поклонников помолодевшим лицом на новых фотографиях. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Исполнительница решила показать поклонникам серию снимков в модных нарядах. За несколько дней до этого артистка выложила в социальной сети снимок с актером Артемом Анчуковым, на котором с трудом можно узнать прежнюю Буланову.

Помолодевшая и постройневшая Буланова удивила поклонников. Часть подписчиков раскритиковала певицу за превращение в очередную «помолодевшую» звезду преклонных лет. Они заявили, что секрет молодости и красоты кроется в пластических операциях на лице, либо глубокой обработке фотографий. Некоторые заметили низкое качество снимков.

«Очередная перекроенная и натянутая за уши», — написала miraradyga.

«Что-то я не увидел на фото юной девушки, обыкновенная женщина, у меня мама в 60 выглядит помоложе этой женщины», — уточнил pnahimov25.

При этом большинство поклонников восхитились внешностью певицы. Они подчеркнули, что она сильно постройнела и очень хорошо выглядит в модных платьях.

«Молодая девушка», — прокомментировала larina.lloyd.

«Танечка, вы у нас самая красивая и самая лучшая», — написала lubimajatanya.

В сентябре эстрадная певица и телеведущая Татьяна Буланова, комментируя очередной появившийся в Сети лайфхак, случайно проговорилась о скором замужестве. По крайней мере, именно так расценили фанаты сообщение артистки. В социальной сети Instagram вокалистка опубликовала забавный совет, согласно которому человек, если взять его за мизинец, расскажет все свои тайны. Она написала: «Ну, будущий муж, держись». Подписчики артистки тут же решили, что певица вновь собралась замуж. В комментариях появились десятки сообщений с вопросами о женихе, свадьбе и дате бракосочетания. Буланова поначалу игнорировала сообщения, а затем удалила свой комментарий к картинке.