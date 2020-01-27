Ужесточение закона о митингах не позволит повторить «гонконгский сценарий» в России

Москва, 27 января. События в Гонконге свидетельствуют о необходимости ужесточения ответственности за организацию несанкционированных митингах в России. Об этом заявил общественный деятель Эрнест Макаренко.

Ранее стало известно, что более 80 человек, которых власти Гонконга подозревают в участии в беспорядках, скрываются на Тайване. Все участники беспорядков являются молодыми людьми в возрасте от 20 до 30 лет. Они принимали участие в штурме здания Законодательного совета Гонконга. Между Гонконгом и Тайванем нет соглашения об экстрадиции, поэтому полиция в данном случае бессильна.

С начала июня 2019 года в Гонконге проходят акции протеста, причиной которых стали планы властей принять закон об экстрадиции с Китаем. Позднее власти Гонконга отозвали законопроект, однако протесты продолжились. При это действия протестующих начали принимать более радикальный характер. Митингующие приступили к блокировке дорог, поджогам и другим актам вандализма.

Летом 2019 года в Москве прошли несанкционированные акции протеста в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Московской городской думы. Поводом для проведения митингов стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании.

Российским правоохранителям удалось пресечь массовые беспорядки в столице. Однако стало очевидно, что главной целью так называемой «оппозиции» является организация беспорядков в Москве. Общественный деятель Эрнест Макаренко выразил уверенность, что ситуация в Гонконге подтверждает необходимость усиления российского законодательства о митингах.

«Те деструктивные действия по организации беспорядков, которые происходили в Москве минувшим летом, они спокойно локализовывались, и в соответствии с нашим законодательством их участники и организаторы задерживались и предавались суду, это нормально, законодательство это позволяет пресекать», — отмечает эксперт.

Он также добавил, что массовые беспорядки в Гонконге были спровоцированы враждебными силами из-за рубежа, которые пытаются реализовать в России аналогичный сценарий. По мнению Макаренко, российские власти должны предпринимать решительные шаги, чтобы не допустить подобных событий в России, передает iReactor.

«Надо больше заниматься локализацией этих мерзавцев, которые устраивают призывы к беспорядкам, и пресекать всякие фейковые новости и призывы безответственных политиков в некоторых так называемых либеральных СМИ и соцсетях, которые пытаются своими бреднями вызвать смятение в людях и вытащить их на улицу для организации каких-то беспорядков, — подчеркнул эксперт.

Летом 2019 года в российской столице прошли незаконные митинги, которые были спровоцированы иностранными спецслужбами. Федеральное агентство новостей подготовило и опубликовало собственное расследование, в котором рассказывается о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в России. При этом журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агент ЦРУ Стивен Секстон.