Причиной смерти Всеволода Чаплина стала астма

Москва, 27 января. Причиной смерти настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина стала астма и острая ишемическая болезнь сердца, об этом Федеральному агентству новостей рассказал близкий к Чаплину источник.

«Изначально все-таки причина всему астма, отсюда уже и сердце», ― сообщил источник ФАН.

Вскрытие показало, что Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, отягощенной сопутствующими заболеваниями. Источник ФАН сообщил, что протоиерея планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни в воскресенье, 26 января. Ему был 51 год. По словам прихожанина московского храма, святого Феодора Студита у Никитских ворот Александра Петрунько, священнику внезапно стало плохо, когда он сидел на лавочке. Чаплин стал задыхаться, «посинел, упал». Он добавил, что прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть священника.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов рассказал, что смерть священника стала для него неожиданной. Гаврилов сообщил, что хорошо был знаком с настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот. По его словам, Чаплин в жизни, в личном общении был человеком мягким и душевным, добрым и искренним.