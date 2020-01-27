Курбанов заявил, что спровоцированный на удар Иран вправе не отдавать самописцы «Боинга»

Москва, 27 января. Иран имеет полное право не передавать третьим странам черные ящики с потерпевшего крушение под Тегераном самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины». Такое мнение выразил политолог Маис Курбанов.

Ранее депутат иранского парламента Фараджулла Раджаби сообщил, что изучением содержащейся на самописцах информации займется государственное министерство дорог и городского развития.

Курбанов считает, что Тегеран принял такое решение, поскольку недоброжелатели могут уничтожить детали черных ящиков или что-то добавить на запись. Он напомнил, что в небе над Ираном обнаружены были шесть самолетов США, которые своими маневрами могли спровоцировать Тегеран на удар по лайнеру.

По его словам, Тегерану нужно время, чтобы разобраться в ситуации и выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии.

«Иран устроит пресс-конференцию, на которой расскажет о причинах этого инцидента, и после может отдать «черный ящик», — цитирует эксперта Nation News.

Многие аналитики ранее пришли к выводу, что именно США виновны в гибели экипажа и пассажиров «Боинга», поскольку именно из-за их «авантюризма» на Ближнем Востоке войска Ирана были переведены в боевую готовность и по ошибке сбили лайнер.

«Американцы действуют по схеме «сила есть, ума не надо», но это им не поможет, потому-то они сейчас настроили против себя Ближний Восток и весь мир. (…) все зло исходит от Америки», — констатировал Курбанов.

Напомним, украинский борт поразили две ракеты класса «земля-воздух» малого радиуса действия, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Toр-M1». В авиакатастрофе погибли 176 человек.

Предшествовало этому убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. США по приказу главы Белого дома Дональда Трампа нанесли по окраинам Багдада ракетный удар, политик лично следил за каждой минутой операции против командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Иран вынужден был перевести войска в полную боевую готовность. Он, как Сирия и Ирак, осудил беззаконие США и выступили против американского присутствия на Ближнем Востоке.