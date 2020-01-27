США стремительно теряют позиции на Ближнем Востоке на фоне противостояния с Ираном

Москва, 27 января. Иранские власти заняли абсолютно правильную и логичную позицию, настаивая на возобновлении работы группы «5+1», которая некогда выработала «ядерную сделку». Такое мнение в понедельник озвучил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

«Формат «5+1» создает хорошие основы для переговорного процесса и уравновешивает влияние США участием в переговорах России, Китая и европейских государств. Американцы изолированы в этой группе, поскольку они вышли из «ядерной сделки» и начали свои провокативные действия», — пояснил он «Экономике сегодня».

По словам эксперта, если удастся возобновить работу группы «5+1», то статус США в ней изменится. Если прежде Соединенные Штаты были равным, влиятельным участником переговоров, то теперь Вашингтон окажется на правах изгоя. Он уже показал всему миру, чего стоит американское слово, поэтому позиция США в группе окажется заведомо более слабой, чем позиция России, Китая и других стран.

При этом Александров подчеркнул, что по той же самой причине нет никакого смысла заключать новую «ядерную сделку» на американских условиях. США не смогут гарантировать соблюдение соглашения, как уже показала история. Любые двусторонние переговоры с американцами для Ирана — это всегда высокий риск быть обманутым, поэтому обращение к международному праву — самый разумный выход из ситуации.

Ведущий специалист МГИМО также обратил внимание на то, что США стремительно теряют влияние на Ближнем Востоке. Это началось еще во время «арабской весны», которая повергла весь регион в хаос на многие годы. Попытка Штатов сорвать «ядерную сделку» и убийство иранского генерала Касема Сулеймани лишь ускорили данный процесс. Даже Катар, давний союзник США, начал в последнее время сближаться с Ираном, несмотря на американские санкции.

Напомним, что группа «5+1» (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия) в 2015 году утвердили Совместный всеобъемлющий план действий («ядерная сделка») по Ирану. Документ обязывал снять с Тегерана санкции в обмен на ограничение иранской ядерной программы и введение строгого наблюдения за ядерными объектами со стороны МАГАТЭ. С американской стороны документ подписал экс-президент Барак Обама. Однако как только в Белом доме обосновался Дональд Трамп, Вашингтон сразу же объявил об одностороннем выходе из соглашения и снова ввел санкции.