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Глава АТОР Ломидзе назвала число российских туристов в континентальной части Китая

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Глава АТОР рассказала, сколько российских туристов находится в континентальной части Китая

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что в континентальной части Китая может находиться примерно тысяча наших туристов — в большинстве своем, самостоятельных.

Глава АТОР в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей также рассказала, что россияне могут как пытаться вернуть свои деньги, ранее заплаченные за путевки в Китайскую Народную Республику, так и выбрать другие направления. И они уже делают такие «перебронирования».

«По данным на вечер пятницы было где-то семь тысяч (всего российских туристов в Китае. — Прим. ФАН), — отметила Ломидзе. — Главным образом, на Хайнане. С тех пор какая-то часть вывезена, но не могу пока сказать, какая (по цифрам. — Прим. ФАН). Там (в провинции Хубэй и городе Ухань — эпицентре распространения смертельного коронавируса. — Прим. ФАН) туристов вообще нет».

В континентальной части Китая есть определенное количество туристов, прежде всего, тех, кто путешествует самостоятельно, без покупки путевок в турфирмах, добавила собеседница ФАН.

«По нашим оценкам, это порядка тысячи человек, в общей сложности, — сказала она. — Но это очень оценочно. И они как-то возвращаются на родину в плановом режиме. Большинство пользуется регулярными рейсами, а не чартерными. В отличие от того же Хайнаня, где по большей части «экскурсионка» (организованный туризм)».

По словам главы АТОР, из континентальной части КНР сигналов от желающих досрочно вернуться на родину практически нет. И это несмотря на то, что Китай принял беспрецедентные меры по ограничению перемещения внутри страны.

«Тем не менее, оттуда как бы таких (тревожных) звоночков нет, там ситуация, обстановка, более спокойная, — заверила Ломидзе. — Если же касаться темы возврата денег за купленные путевки в Китай, то пока об этом говорить рано. Тем более что у этих туристов есть возможность «перебронироваться» на другие направления».

Глава АТОР рассказала, сколько российских туристов находится в континентальной части Китая

Судя по выборочным ответам туристических агентств, люди уже пользуются такой возможностью, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

«Они «перебронируются» на Мальдивы, берут также Карибский бассейн — Кубу, Доминиканскую Республику, — сказала она. — Это очень удобный вариант, на самом деле. Потому что возврат средств занимает время, и пока ты эти деньги вернешь… Проще, конечно, «перебронировать».

Согласно последним данным, предоставленным Центральным телевидением Китая, общее число заболевших новым типом коронавируса в Поднебесной увеличилось до 2835 человек. Зафиксирована уже 81 жертва. При этом сумели вылечиться 57 человек.

Стало известно, что о своем намерении отменить или приостановить все рейсы в КНР из-за вспышки коронавируса (включая самое популярное место отдыха среди россиян — остров Хайнань) заявили в российских авиакомпаниях Azur Air и «Уральские авиалинии». Последняя, в частности, отменила рейсы из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос. А запрет на перелеты из главного города Свердловской области и Тюмени в Хайнань вводится с понедельника на неопределенный срок.

В компании S7 предложили пассажирам вернуть или обменять билеты, если маршрут полета проходит через Китай или Гонконг с датой вылета в промежуток с 24 января по 10 февраля.

Ранее в посольстве РФ в КНР Федеральному агентству новостей сообщили, что просьб о помощи со стороны российских граждан, проживающих в провинции Хубэй и городе Ухань, не поступало.

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