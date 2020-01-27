Глава АТОР Ломидзе назвала число российских туристов в континентальной части Китая

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что в континентальной части Китая может находиться примерно тысяча наших туристов — в большинстве своем, самостоятельных.

Глава АТОР в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей также рассказала, что россияне могут как пытаться вернуть свои деньги, ранее заплаченные за путевки в Китайскую Народную Республику, так и выбрать другие направления. И они уже делают такие «перебронирования».

«По данным на вечер пятницы было где-то семь тысяч (всего российских туристов в Китае. — Прим. ФАН), — отметила Ломидзе. — Главным образом, на Хайнане. С тех пор какая-то часть вывезена, но не могу пока сказать, какая (по цифрам. — Прим. ФАН). Там (в провинции Хубэй и городе Ухань — эпицентре распространения смертельного коронавируса. — Прим. ФАН) туристов вообще нет».

В континентальной части Китая есть определенное количество туристов, прежде всего, тех, кто путешествует самостоятельно, без покупки путевок в турфирмах, добавила собеседница ФАН.

«По нашим оценкам, это порядка тысячи человек, в общей сложности, — сказала она. — Но это очень оценочно. И они как-то возвращаются на родину в плановом режиме. Большинство пользуется регулярными рейсами, а не чартерными. В отличие от того же Хайнаня, где по большей части «экскурсионка» (организованный туризм)».

По словам главы АТОР, из континентальной части КНР сигналов от желающих досрочно вернуться на родину практически нет. И это несмотря на то, что Китай принял беспрецедентные меры по ограничению перемещения внутри страны.

«Тем не менее, оттуда как бы таких (тревожных) звоночков нет, там ситуация, обстановка, более спокойная, — заверила Ломидзе. — Если же касаться темы возврата денег за купленные путевки в Китай, то пока об этом говорить рано. Тем более что у этих туристов есть возможность «перебронироваться» на другие направления».

Судя по выборочным ответам туристических агентств, люди уже пользуются такой возможностью, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

«Они «перебронируются» на Мальдивы, берут также Карибский бассейн — Кубу, Доминиканскую Республику, — сказала она. — Это очень удобный вариант, на самом деле. Потому что возврат средств занимает время, и пока ты эти деньги вернешь… Проще, конечно, «перебронировать».

Согласно последним данным, предоставленным Центральным телевидением Китая, общее число заболевших новым типом коронавируса в Поднебесной увеличилось до 2835 человек. Зафиксирована уже 81 жертва. При этом сумели вылечиться 57 человек.

Стало известно, что о своем намерении отменить или приостановить все рейсы в КНР из-за вспышки коронавируса (включая самое популярное место отдыха среди россиян — остров Хайнань) заявили в российских авиакомпаниях Azur Air и «Уральские авиалинии». Последняя, в частности, отменила рейсы из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос. А запрет на перелеты из главного города Свердловской области и Тюмени в Хайнань вводится с понедельника на неопределенный срок.

В компании S7 предложили пассажирам вернуть или обменять билеты, если маршрут полета проходит через Китай или Гонконг с датой вылета в промежуток с 24 января по 10 февраля.

Ранее в посольстве РФ в КНР Федеральному агентству новостей сообщили, что просьб о помощи со стороны российских граждан, проживающих в провинции Хубэй и городе Ухань, не поступало.