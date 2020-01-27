Навка ответила немецкому чиновнику, возмущенному победой российских фигуристок на ЧЕ

Москва, 27 января. Победа спортсменов из России на любых соревнованиях всегда вызывает чье-либо возмущение. Таким мнением поделилась российская фигуристка, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка, комментируя высказывание спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа о победе спортсменок из нашей страны на Чемпионате Европы.

Ранее Денсдорф возмутился юным возрастом российских фигуристок, занявших весь пьедестал на соревновании.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — сказал он.

«Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается. Каждый случай спортсмена индивидуален», — ответила на эти слова Навка.

Фигуристка напомнила, что некоторые спортсмены строят карьеру до 30 лет, а некоторые покидают большой спорт уже в 17.

«Я вам точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 лет выиграла Олимпиаду», — заявила Навка в эфире радио Sputnik.

Напомним, Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года проходил в австрийском Граце с 20 по 26 января. Золотую медаль завоевала 16-летняя Алена Косторная. «Серебро» досталось 15-летней Анне Щербаковой, а третье место заняла ее ровесница Александра Трусова, передает «Газета.ру». Отметим, что по итогам произвольной программы в парном фигурном катании весь пьедестал чемпионата тоже заняли российские спортсмены.