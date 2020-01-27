Superjob назвал самые лучшие вакансии января

Москва, 27 января. Должность исполнительного директора в Москве стала одной из самых высокооплачиваемых вакансий этого месяца. Список самых прибыльных профессий для самых амбициозных соискателей опубликовал сервис Superjob.

Специалисты провели мониторинг биржи труда в 20 городах России. Так, работодатели в столице готовы предложить исполнительному директору жалованье от 350 000 рублей. Соискатели на должность финансового директора или руководителя отдела продаж в логистической компании могут рассчитывать на зарплату от 300 000 рублей.

В Северной столице самой дорогой вакансией месяца стала должность врача-отоларинголога. Зарплаты в этой нише стартуют от отметки в 150 000 рублей. Такое же жалованье предлагают программисту MSSQL/разработчику ERP.

Самой высокооплачиваемой оказалась работа руководителя обособленного отделения в Челябинске. Соискателям предлагали зарплату от 60 000 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что 74% жителей Российской Федерации настроены на смену места работы в 2020 году. Почти четверть опрошенных из тех, кто намерен сменить работу, хотят попробовать себя в абсолютно новой сфере.