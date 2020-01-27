Гражданина Японии задержали в России при попытке кражи секретных материалов

Москва, 27 января. Японским дипломатам заявлен протест в связи с действиями гражданина Японии, который предпринял попытку украсть секретные данные о военном потенциале Российской Федерации. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Министерстве иностранных дел России.

По информации внешнеполитического ведомства, в конце прошлого месяца при попытке получения секретных сведений о российском военном потенциале сотрудниками полиции во Владивостоке задержан гражданин Японии.

Как уточняет ТАСС, мужчине было отведено трое суток на то, чтобы он покинул территорию Российской Федерации.

«На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину», — уточнили в министерстве.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест о неприемлемости таких действий. В министерство вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского гражданина.