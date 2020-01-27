СК РФ обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Горловке

Москва, 27 января. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение командиру вооруженных сил Украины Дмитрию Кащенко за организацию обстрела кладбища на окраине Горловки, об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, военнослужащие ВСУ 25 декабря прошлого года подвергли минометному обстрелу кладбище в поселке Шахты 6/7 города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате обстрела ранения получил мирный житель.

Следствие собрало доказательства, позволившие заочно предъявить командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковнику Кащенко обвинение в организации применения средств и методов, запрещенных международным договором РФ, сообщила представитель СК РФ.

В ведомстве отметили, что Кащенко организовал прицельный обстрел из минометов кладбища, зная о том, что это может повлечь за собой массовую гибель гражданских лиц. СК РФ «устанавливает местонахождение обвиняемого» и соучастников обстрела.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственной переворот и к власти пришло новое руководство. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.