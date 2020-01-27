Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» начал работу. ФАН-ТВ

Сегодня официально начал работать пресс-центр Медиагруппы «Патриот». Практически ежедневно в нем будут проходить различные презентации, конференции, обсуждения, участвовать в которых смогут журналисты всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий. График на месяц вперед уже расписан на официальном сайте Медиагруппы «Патриот». Там же указаны телефон и электронный адрес, по которому можно обращаться.

«Здесь будет проходить большое количество программ, конференций, конкурсов, направленных на поддержку патриотических сил России, в том числе, мы будем разбирать многие вопросы истории. Как вы знаете, наш президент сказал, что мы должны восстановить историю Великой Отечественной войны вплоть до каждого дня. Мы также собираемся работать в этом направлении, формировать экспертный совет группы «Патриот», который будет разбираться не только в политических, но и в исторических вопросах», — рассказал о задачах нового центра руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Кроме того, на базе пресс-центра будут работать школы для журналистов и блогеров.