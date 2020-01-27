Посол Андреев напомнил Польше о неоплатном долге перед Россией

Варшава, 27 января. Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. В понедельник он принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме.

Как уточнил дипломат, Варшава регулярно твердит о том, что якобы Россия наравне с Германией должна оплатить Польше ущерб, который республика понесла во время Второй мировой войны​​​. Андреев уточнил, что у Москвы есть своя точка зрения. Он напомнил, что Польша сегодня существует благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне, и о ее неоплатном долге перед Россией.

«Не будь этой Победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготовлена этой стране и ее народу главарями третьего рейха», — подчеркнул посол.

«Поэтому, если уж говорить о долгах, то это Польша в неоплатном долгу и перед Россией, и перед другими государствами бывшего Советского Союза», — сказал он.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. В документе утверждается, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Парламентарии также считают, что после заключения «позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».