Хабриева подчеркнула, что поправки в конституцию вступят в силу только после голосования

Голосование граждан по поправкам в Конституцию России пройдет после того, как соответствующий закон подпишет президент. Об этом на очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию заявила ее сопредседатель Талия Хабриева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ начала встречу с внесения ясности в вопрос, вызвавший бурное обсуждение в СМИ. Так, указанный порядок действий ранее анонсировал и другой сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Однако впоследствии в медиа обсуждалась необходимость общероссийского голосования после подписания документа главой государства.

«Есть необходимые стадии, которые закон о поправках должен пройти. Речь идет о голосовании в Государственной думе, Совете Федерации и затем одобрении двумя третями законодательных собраний субъектов. После этого закон подписывается президентом, но вступает он в силу только в той части, которая касается процедуры проведения общероссийского голосования», — сказала она.

По словам Хабриевой, провести голосование можно лишь после того, как в силу вступит его «процедурная часть».

«Только по итогам общероссийского голосования изменения, которые предложены, вступят в силу. В этом смысл общероссийского голосования», — сказала она.

Глава Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ также уточнила, что сам порядок голосования, подведения итогов и «юридические последствия этого голосования» пропишут к рассмотрению проекта во втором чтении. Она также обратила внимание, что все больше людей подключилось к подготовке предложений по внесению изменений в конституцию.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, на сегодняшний день в саму группу поступило более 100 инициатив, в комитет по госстроительству и законодательству – 17 поправок к прошедшему первое чтение проекту. Как он уточнил, во втором случае речь идет в основном о преамбуле конституции, социальных гарантиях, формировании органов власти и организации их деятельности.

«Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, подотчетность банка Государственной думе, статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета», — указал парламентарий.

Позже, в общении с журналистами Крашенинников сообщил, что ряд коллег предлагают «поднять уровень закона о Госсовете до федерального конституционного». Таким образом, в случае возникновения противоречий с другим законом за ним будет закреплен приоритет действия.

Пример того, как может измениться преамбула конституции, привел член рабочей группы, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Первая строчка конституции – «мы, многонациональный народ…». () В концепции национальной политики записано наличие российской нации. В конституции у нас много наций. И вот этот вопрос на самом деле не праздный. Потому что он означает — мы рассматриваем себя как россыпь наций либо мы представляем из себя единую нацию, которая является букетом народов», — обратил внимание депутат.

Свое мнение о необходимости изменения преамбулы по итогам заседания рабочей группы журналистам озвучил и другой член группы, сенатор Алексей Пушков. По его словам, стоит закрепить здесь «основные принципы существования государства», «основные исторические точки».

«Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы», — сказал Пушков.

Он также отметил, что большой упор на заседании группы был сделан на международный аспект, обсуждалось «соотношение участия России в международных договорах и конвенциях и наших собственных законов, прежде всего приоритета нашей конституции».

В ходе самого заседания о поправке, позволяющей не исполнять решения межгосударственных органов, истолковывающих международные договоры в противоречии с российским основным законом, говорил и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его мнению, она «соответствует самым высоким международным стандартам.

Напомним, законопроект о поправках в конституцию был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы президентом России Владимиром Путиным.