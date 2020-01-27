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Политика

Швыткин назвал оккупационную политику США причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке

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Швыткин назвал оккупационную политику США причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке

Москва, 27 января. Политика США на Ближнем Востоке имеет оккупационный характер, дестабилизирует обстановку. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил возможности переговоров с США после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддерживает призыв Тегерана.

Швыткин считает, что мировое сообщество должно осудить позицию Трампа, ведь сегодня как никогда важно, чтобы Вашингтон и Тегеран наладили диалог.

«В этой ситуации, по моему мнению, нужно находить понимание, взаимоприемлемый вариант и точки соприкосновения», — цитирует парламентария iReactor.

Швыткин назвал оккупационную политику США причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке

Депутат счел действия США на Ближнем Востоке оккупационными и подчеркнул, что именно политика Вашингтона стала причиной обострения ситуации в регионе.

«Действия Штатов несут оккупационный характер, по другому никак не назовешь. Как в Сирии, как в Ираке, нахождение США в этих регионах несет дестабилизирующий фактор», — заключил Швыткин.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном осложнились 3 января, когда американцы совершили массированный авиаудар по окрестностям Багдада, при котором погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сулеймани. Операцию против Сулеймани инициировал Трамп.

Власти Ирана пообещали отомстить за смерть национального героя. 8 января Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке. Операцию назвали «Мученик Сулеймани».

Швыткин назвал оккупационную политику США причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке

После беззакония США, приведшего гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток. Парламент Ирака принял соответствующую резолюцию, однако США заявили, что войска намерены сохранить свое присутствие в этой стране.

Многие политологи и эксперты отмечают, что убийство генерала Сулеймани силами США активизировало сценарий «Янки, гоу хоум!» на Ближнем Востоке.

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Источник: iReactor
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