Военный эксперт Хатылев назвал положительным шагом переговоры между Россией и Ираном

Москва, 27 января. Военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев положительно оценил межпарламентские переговоры России и Ирана. Так он прокомментировал встречу спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем парламента Ирана Али Лариджани.

«Нужно договариваться. Нужно садиться 4-5 мировым державам и договариваться о порядке жизни, о порядке влияния, разделения и так далее. Нельзя жить в противостоянии и конфликтах», — пояснил Хатылев «ПолитЭксперту».

По мнению эксперта, в повестку переговоров, вероятнее всего, вошло обсуждение действий США на Ближнем Востоке и применение американских санкций против Тегерана. При этом он отметил, что у России с Ираном отношения всегда складывались ровно. Москва уже давно сотрудничает с этой страной по самым разным направлениям. Хатылев выразил уверенность, что РФ в любом случае будет участвовать во всех процессах на Ближнем Востоке.

О поездке Володина в Иран сообщалось еще на прошлой неделе. Встреча спикера Госдумы и Лариджани осуществляется в рамках проведения второго заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.

Напомним, что ситуация в регионе резко обострилась после того, как ВВС США в начале января нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Иран объявил о начале операции против американских сил, Ирак потребовал вывода контингента США, а Канада призвала Вашингтон объяснить необходимость убийства высокопоставленного иностранного военного.