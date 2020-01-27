Эксперт Голод заявил, что безопасность россиян должны обеспечить отечественные серверы

Москва, 27 января. Нежелание иностранных IT-гигантов следовать законам и хранить данные российских пользователей в РФ, невзирая на угрозу штрафов, продиктовано политическим решением. Об этом заявил журналистам в понедельник заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александр Баранов.

«Я считаю, что нужно совершенствовать возможность хранения данных на российских серверах. Наш соответствующие закон способствует улучшению сохранности данных и развитию всех направлений Интернета», — отметил эксперт.

По словам специалиста, необходимо взаимодействовать с мировым сообществом и развивать отечественные мощности, чтобы другие могли пользоваться российскими услугами в этой отрасли. Он объяснил, что для этого надо правильно развивать и позиционировать российские мощности на мировой площадке, пишет «Слово и Дело».

Российский эксперт в области информационной безопасности Анатолий Голод обратил внимание на то, что необходимо не только развивать технологии хранения сведений, чтобы они были недоступными мошенникам, но и лучше уведомлять граждан об успехах в этой сфере. Он выразил уверенность в том, что нет никакого смысла слепо бросаться в погоню за результатами Запада в Интернете вещей.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков подчеркнул, что власти РФ взяли правильный курс, когда решили укрепить информационную безопасность граждан в Сети.