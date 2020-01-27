Член ОП Бурлаков заявил, что парламент РФ не нуждается в заслушивании иностранцев

Москва, 27 января. Парламент РФ не нуждается в заслушиваниях выступлений руководителей иностранных государств, поскольку Россия не зависит от внешних решений. Об этом заявил член государственной Общественной палаты Сергей Бурлаков.

В Общественной палате состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке поправок к конституции. Бурлаков предложил изменение к статье 100 действующего основного закона, предусматривающей возможность совместного заслушивания обеими палатами парламента «выступлений руководителей иностранных государств».

Политик выразил мнение, что эта норма могла иметь место в 90-е годы, когда Россия нередко «заглядывала в рот, а порой даже зависела от мнения других стран», однако в нынешней ситуации в ней нет необходимости.

«В наше время благодаря нашему президенту [РФ Владимиру Путину] каждый житель нашей страны уверен в полной независимости от внешних решений. Более того, глядя на международную ситуацию, можно говорить и о величии России, которое достигнуто за последние десятилетия. Ни одна критическая ситуация в мире не обходится без консультаций с нашим президентом. Поэтому такие заслушивания нам совсем не нужны», — цитирует члена ОП «ФедералПресс».

Бурлаков также отметил, что на Запад сегодня не ориентируются не только власти, но и сами россияне. По его словам, «граждане приобрели свою гордость», которая является важной составляющей величия страны, и это лишний раз подтверждает, что нужды в заслушивании иностранцев нет.

Ранее было предложено усилить в конституции приоритет российских законов над международными. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на отдельных примерах объяснил, почему стоит пойти на эту меру.

Также стало известно, что в общей сложности в рабочую группу поступило более 100 предложений о поправках. Отмечалось, что некоторые из них не затрагивают основной закон, но, несмотря на это, будут проанализированы.