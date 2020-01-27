Актер Сергей Селин призвал поднять журналистам зарплаты за хорошие новости

Актеры популярного сериала «Улица разбитых фонарей» Сергей Селин и Александр Половцев приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», которая состоялась 27 января в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Поздравляя призеров конкурса, организованного Федеральным агентством новостей среди региональных журналистов, освещающих позитивную повестку, Сергей Селин отметил, что журналисты зачастую грешат тем, что показывают хорошие, добрые программы, а сразу после них — «передачи про чью-то пятую точку».

«Это перечеркивает все хорошее!» — считает артист.

Он уверен, что все зависит от подачи и восприятия материала. Так, новость о возвращении курилок в российские аэропорты для него, курильщика, кажется хорошей, а для тех, кто не курит — плохой, заметил Сергей Селин.

«Смешное и грустное — всегда рядом. Но везде должен быть баланс. У нас был перекос, когда мы ругали нашу милицию, нашу армию. А сегодня у нас лучшая в мире армия, я считаю. Об этом надо говорить. Журналисты, мы соскучились по хорошим новостям! Может, вам зарплату поднять, чтобы вы замечали больше хорошего? Но такие призы, как на конкурсе Федерального агентства новостей, — это тоже хорошо, это начало!» — заключил Сергей Селин.

Александр Половцев в свою очередь заметил, что 27 января — великий праздник, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Я сегодня поздравлял свою маму. Она пережила блокаду. И она говорит, что о том времени нельзя забывать. О нем нужно говорить, чтобы историю не забывали и не перевирали. Поэтому, журналисты, будьте честны», — призвал Александр Половцев.

Актеры поздравили победителей конкурса «Хорошие новости России» и пожелали им новых свершений.

Дипломы и денежные призы в размере 100 тысяч рублей от Федерального агентства новостей получили Алла и Дмитрий Михеенко из краснодарского издания «ЮгTimes», Екатерина Россошнская из ульяновского портала UlPravda.ru, Любовь Киселева из «Тюменских известий», Евгений Сенчугов из воронежского «TV Губерния», журналист-волонтер Наталья Сойнова из красноярского фонда «Счастливые дети», а также Наталья Сенчукова из газеты «Архангельск — город воинской славы».