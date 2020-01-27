Алибасов рассказал о самочувствии заявившей о своем «невменяемом состоянии» Фатеевой

Актриса Наталья Фатеева в программе «Ты не поверишь!» на НТВ заявила, что «находится в невменяемом состоянии» и попросила не дарить ей цветы, а приносить вместо них еду. После этого российские СМИ распространили сообщения о том, что звезда советского кино якобы настолько беспомощна, что не в состоянии сходить в магазин за продуктами. Федеральное агентство новостей обратилось за прояснением ситуации к другу Фатеевой Бари Алибасову, который активно помогает всенародно любимой артистке.

«Ну что за чушь?! Кто это говорит? Какая чушь собачья! Она (Наталья Фатеева. — Прим. ФАН) прекрасно себя чувствует, бодра, жива, здорова. Дай бог, чтобы каждый из молодых был в таком ярком уме и памяти безупречной», — поделился Алибасов.

Звезда фильмов «Три плюс два», «Человек с бульвара Капуцинов», «Джентльмены удачи» актриса Наталья Фатеева действительно живет одна. 23 декабря ей исполнилось 85 лет. 60-летний сын Владимир и 50-летняя дочь Наталья даже не поздравили мать с юбилеем. После ряда операций по замене суставов состояние артистки ухудшилось.

«Конечно, я ей помогаю. Уже лет 20, наверное. А почему не помочь? У меня есть машина, у меня есть помощник, у меня есть водитель. Почему не помочь? У нее ничего это нет. Она живет одна. Но тем не менее очень здорова, очень энергичная... Помогать, конечно, я помогаю. И не только Наташе, а очень многим из моих подружек. А подружки мои старше меня. Мне 74, а им еще больше», — сообщил собеседник ФАН.

Фатеева ведет затворнический образ жизни, но находится в прекрасном состоянии и настроении, как утверждает Алибасов. Когда он не имеет возможности навестить «подругу» лично, присылает своего помощника.

«Естественно, я и дальше буду помогать. У меня офис, у меня люди. Мы знакомы с Наташей очень давно. Нас познакомил Ленин Владимир Ильич, когда он еще не лежал в мавзолее. С тех пор мы общаемся, дружим. И не только с Наташей, но и с Лидой Шукшиной, моей женой, и с Зиной, моей подругой, и с Леной Лениной. В общем, такой гарем. Я счастлив!» — заключил Алибасов.

Впервые на экранах Наталья Фатеева появилась в 1956 году в мелодраме «Есть такой парень» — экранизации романа Александра Андреева «Широкое течение». В 1980 году Фатеева стала Народной артисткой РСФСР.