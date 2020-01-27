Баранец объяснил третье место РФ по экспорту вооружений страхом других стран перед США

США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продажи, на второй и третьей позиции оказались Китай и Россия. Однако военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил о возможном несоответствии реальных цифр производства и экспорта оружия Китаем, так как эти данные тщательно скрываются правительством страны.

В своем докладе эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) сообщили, что в 2017 году в первую двадцатку крупнейших военно-промышленных компаний мира вошли 11 американских, шесть западноевропейских и три российских компании. Прибыль американских предприятий в этот год достигла 226,6 миллиарда долларов, России — 37,7 миллиарда долларов.

Авторы исследования указали, что военной промышленностью в Китае занимается один научно-исследовательский институт и десять компаний, в числе которых AVIC и NORINCO. По словам специалистов СИПРИ, особенностью производителей КНР является то, что они специализируются каждый на одной сфере вооружения, в то время как в других странах компании производят более широкий спектр продукции.

Как утверждает Виктор Баранец, СИПРИ — это достаточно авторитетная организация, но и она «может блефовать, выдавая желаемое за действительное» в своих докладах. Это связано с тем, что получить реальные данные по продажам оружия Китаем достаточно сложно.

«Китайская армия и оборонный комплекс является очень плотно закрытой структурой. Уже на протяжении многих десятилетий никто не может ответить на такой вопрос: каков размер военного бюджета Китая? — подчеркнул он в беседе с Федеральным агентством новостей. — А говорить, в каких объемах и куда Китай продал вооружение, можно только на глазок и лишь наблюдая за официальными продажами, которые размещаются на сайтах правительств, покупающих китайское оружие».

К тому же китайцы очень часто копируют вооружение, и иногда даже российское, рассказывает собеседник ФАН. В связи с этим они имеют возможность «демпинговать», из-за чего продажи у них идут более успешно. К примеру, говорит военный эксперт, китайские военные инженеры скопировали российский самолет Су-27 стоимостью 37 млн долларов, но их копия при тех же ТТХ стоит 30 млн долларов.

«Но при этом нужно признать факт, что китайская оборонная промышленность за последние годы сделала широчайший шаг вперед по объему производства вооружения и количеству продаж за рубеж», — заявил Баранец.

Кроме того, третье место России в докладе СИПРИ имеет под собой вполне понятные обстоятельства, связанные с санкционной политикой США, считает он.

«США давят на те страны, которые хотят купить у России оружие. Ранее в 2014 году мы продавали оружия на 13–15 млрд долларов, а после введения санкций это количество денег сократилось. Это результат санкций против стран, желающих купить у нас оружие. Они просто боятся попасть к американцам в ярмо», — резюмировал военный эксперт.

Напомним, что ФАН подвел итоги военного строительства в России за 2019 год. Среди успехов военно-технического сотрудничества было отмечено завершение поставок всех элементов ЗРК С-400 в Турцию. Контракт предусматривал поставку четырех дивизионов на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов. Это событие принесло России не только финансовую прибыль, но и заметные геополитические преференции.