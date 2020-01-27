Путин поручил утвердить порядок ввоза в РФ лекарств с психотропными веществами

Москва, 27 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 1 марта наступившего года ратифицировать порядок ввоза незарегистрированных препаратов, содержащих психотропные вещества, для оказания медицинской помощи. Соответствующие поручения опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

Российский лидер поручил Кабмину РФ утвердить порядок ввоза в страну конкретных партий незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания необходимой помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, пишет «Вечерняя Москва».

«Обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в РФ», — следует из документа.

Уточняется, что срок выполнения президентского поручения — 1 марта 2020 года.