Прикрывающийся борьбой с коррупцией Яшин увеличил свою годовую зарплату до 3 млн рублей

Москва, 27 января. Глава московского муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин увеличил свою годовую зарплату до трех миллионов рублей. Расходы на собственную работу он поднял на 62%, по сравнению с 2018 годом.

В 2018 году расходы на функционирование главы МО составляли 1,87 миллиона рублей.

Как сообщает канал «Фонд Бабла с коррупцией», в проекте бюджета на текущий год, который уже подписал Яшин, глава МО выделил под эту статью расходов 3,04 миллиона рублей.

При этом Илью Яшина совершенно не смутило, что ровно год назад, комментируя бюджет столицы на 2019 год, он выступал против увеличения расходов на госслужащих. Глава МО «Красносельский» возмущался, что раздел бюджета «Общегосударственные вопросы» увеличился на 13% за год и призывал отменить оплату автомобилей, банкетов, льгот и других нужд чиновников за счет государственных средств. Маска «борца с коррупцией» позволила Яшину увеличить собственные доходы.

Однако на этом популист Яшин не остановился. Он успел высказаться и по поводу общего объема бюджета своего муниципального округа на 2020 год.

«Муниципальный бюджет Красносельского района едва превысит 20 миллионов рублей», — поплакался Яшин на YouTube.

Мундеп заявил, что каждый столичный округ выглядит «бедной родственницей» на фоне расходов всей Москвы, и пожаловался, что муниципалитеты получают лишь 0,19% от городского бюджета. Тем не менее, эти цифры почему-то не помешали Яшину увеличить расходы на собственное функционирование.

Глава МО «Красносельский» уже не в первый раз пытается изобразить видимость заботы о жителях округа. Так, ранее Яшин запустил программу «социальное такси», которая оказалась абсолютно бесполезной. Мундеп спустил бюджетные деньги на автомобили, которые не подошли для перевозки маломобильных пассажиров.

Также Яшин любит строить из себя западного политика, фотографируясь на велосипеде. На самом же деле экологичному виду транспорта глава МО предпочитает Mercedes-Benz за 2,5 миллиона рублей, сообщает Nation News.