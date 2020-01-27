МИД РФ прокомментировал ситуацию с договором по Беринговому проливу

Москва, 27 января. Российские власти обсудили ситуацию с российско-американским договором по Беринговому проливу. Об этом в понедельник заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Вопрос был рассмотрен всеобъемлюще. Обсуждение носило исчерпывающий характер. Соглашение применяется, действует в режиме временного применения, как раньше, так и сейчас», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что в обсуждении ситуации, сложившейся вокруг договора, принимали участие представители МИД РФ, Минсельхоза, ФСБ и Совфеда.

Соглашение о линии разграничения морских пространств было заключено между США и СССР 1 июля 1990 года. Свои подписи на документе оставили министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, который впоследствии стал президентом Грузии, и госсекретарь США Джеймс Бейкер.

В соответствии с соглашением к Америке отошли части исключительной экономической зоны СССР и участок континентального шельфа. За счет этого исключительная экономическая зона США в отдельных местах превысила расстояние в 200 морских миль, что противоречит Конвенции ООН по морскому праву.

Соглашение по Беринговому проливу было ратифицировано Конгрессом США в сентябре 1990 года, однако не ратифицировано Россией. В настоящее время оно применяется на временной основе. В связи с этим российские парламентарии предлагают проработать правовой аспект документа. По словам сенатора от Камчатского края Бориса Невзорова, Шеварнадзе, подписывая соглашение, пошел на уступки, за что впоследствии получил президентское кресло. Россия же потеряла возможность ежегодно добывать 500 тыс. тонн рыбы и краба, а также разведывать нефтегазовые месторождения на шельфе.