Малькевич рассказал, как «Радио Свобода» лжет россиянам о блокадном Ленинграде

Москва, 27 января. Член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич раскритиковал признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода», заявившее о том, что в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны «было достаточно продуктов, чтобы спасти от голодной смерти всех». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что 27 января 1944 года окончательно пала блокада Ленинграда. Он уточнил, что это очень значимый и важный день для всей России. По словам Малькевича, в эту дату признанное в России иноагентом «Радио Свобода» «поздравила» россиян, сообщив фейковую информацию о том, что якобы в блокадном Ленинграде хватало еды на всех.

Как уточнили «эксперты», якобы руководство города так распределило продукты, что та часть населения, которая была на специальном снабжении, получала в пять с лишним раз больше продуктов, чем иждивенцы, дети и служащие.

«Хочу напомнить, что на прошлой неделе радиостанция направила в налоговую службу документы для регистрации на территории России юридического лица. Представители «Свободы» говорили о готовности работать в рамках российского законодательства, но, похоже, что отступать от своей «функции» ребята, видимо, не собираются и в рамках этого продолжают переписывать нашу историю», — написал он.

Ранее Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом проект «Радио Свободы» за вмешательство во внутренние дела России. В министерстве пояснили, что такое решение было принято на основе материалов профильной комиссии Государственной думы, в которых были указаны свидетельства вмешательства.

Всего комиссия Госдумы смогла выявить 17 иностранных СМИ, НКО и НПО, которые пытались вмешаться во внутренние дела РФ в 19 регионах. Например, зарубежные организации собирали информацию для «разжигания межрелигиозных и межнациональных конфликтов».