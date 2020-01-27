Авакова могут уволить с должности главы МВД Украины из-за дела Шеремета

Киев, 27 января. Глава МВД Украины Арсен Аваков может лишиться своей должности, если ему не удастся довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

«Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности», — пояснил депутат.

В августе 2019 года Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины. Аваков сохранил свою должность в новом кабмине. При этом глава партии «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что Аваков будет временно занимать должность главы МВД Украины. Позднее Аваков заявлял о готовности уйти в отставку после завершения расследования резонансных дел, передает радио Sputnik.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого находился. Шеремет много лет проработал в России, в том числе на Первом канале. В 2010 году он переехал в Киев, где продолжил свою журналистскую деятельность.

В декабре 2019 года Аваков заявил, что украинские правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Шеремета. По данным следствия, среди задержанных есть участники военной операции в Донбассе.