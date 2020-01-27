Эксперт Галкин рассказал о плюсах космического взаимодействия Москвы и Минска

Научный обозреватель Александр Галкин уверен, что взаимодействие России и Белоруссии в космосе принесен только пользу двум странам.

Ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил о желании Москвы сотрудничать с белорусскими научно-техническими предприятиями в развитии космических технологий. Россию в первую очередь интересует продукция микроэлектроники для комплектации космических аппаратов.

По словам Рогозина, белорусская научно-технологическая область в настоящее время находится на очень высоком уровне, впрочем, как и «подкованность» отдельно взятых специалистов. Так, их компетенции могут позволить еще больше нарастить взаимодействие с Москвой по трем основным направлениям: участие членов национальной академии наук Белоруссии в исследованиях на международной космической станции (МКС), совместная сборка космических аппаратов для дистанционного зондирования земли, а также заказ белорусским предприятиям на изготовления микроэлектронных деталей для космической техники.

В качестве непосредственных партнеров генеральный директор корпорации назвал два белорусских ОАО — это «Пеленг» и «Интеграл».

Комментируя сообщение Дмитрия Рогозина, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в первую очередь усиление сотрудничества будет полезно Белоруссии.

«Для Минска это важно, потому что выход в космос они сами себе позволить не могут. А во-вторых, они достаточно активно работают в научной среде и в частности был запущен даже спутник дистанционного зондирования Земли «БелКА» или иначе Белорусский космический аппарат. В Белоруссии давно и активно ведут работы по изучению солнечного ветра, по изучению космических лучей и т.д. То есть своих возможностей вывести на орбиту КА у них нет, а идеи достаточно перспективные. Может получиться хорошее взаимодействие», — пояснил эксперт.

Кроме того, заявление Рогозина может быть полезно и в политической плоскости, особенно если помнить о возникших в последнее время сложностях во взаимоотношениях России и Белоруссии. Совместное освоение космоса может не просто исправить наступивший кризис, но и вывести отношения двух стран на совершенно новый уровень.

«Безусловно такое взаимодействие будет полезно обеим странам, ведь я давно уже говорю, что чем больше стран участвуют в основании и развитие космоса, тем лучше. Это дело не одной страны, а дело всех землян. Мы можем удивляться, но даже при всех этих санкциях, политическом давлении т. д. взаимодействие в космической отрасли между нами и американцами идет абсолютно без сучка и задоринки. Да тот же Китай, вторая, а в каких-то сферах и первая экономика мира, признал, что развивать космос в одиночку — практически непосильная задача. Так что, я думаю, сотрудничество с белорусами — это очень перспективная и благородная идея, они достойны этого и обе страны от этого только выиграют», — заключил Галкин.

Напомним, «БелКА» — белорусский спутник дистанционного зондирования Земли, созданный российским РКК «Энергия» по заказу Национальной академии наук Белоруссии. Был запущен в 2012 году и в перспективе планируется создать группировку спутников для использования в интересах Союзного государства. Аппарат предназначен для контроля возобновляемых и естественных природных ресурсов, контроля за землепользованием и сельскохозяйственным производством, определения перспективных площадей разработки полезных ископаемых, контроля ресурсов и экологии шельфа, контроля чрезвычайных ситуаций и т.д.