Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на зимней сессии

Страсбург, 27 января. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на зимней сессии, открывшейся 27 января.

С предложением оспорить полномочия представителей РФ выступил, в частности, делегат от Литвы Эмануэлис Зингерис. Представителя Вильнюса не устроило, что России предложили голосовать по вопросам международного права. Также он утверждает, что РФ не выполняет своих обязательств как член Совета Европы.

«От лица своих коллег, я хотел бы поставить под вопрос полномочия российской делегации на значительных основаниях», — заявил Зингерис.

Инициативу подержала депутат из Латвии Мария Голубева. Она считает, что полномочия делегации РФ нужно оспорить, так как в ее состав входят представители Крыма. Предложение поддержали не менее 30 депутатов ПАСЕ из делегаций пяти стран.

«Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу, он подготовит доклад», — сказал ведущий заседания после того, как делегаты высказались.

Напомним, в 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ после воссоединения РФ и Крыма, произошедшего в результате легитимного референдума. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. В июне 2019 года права российской делегации были восстановлены, несмотря на возражения Украины, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Польши, передает НСН. Ранее глава киевской делегации Елизавета Ясько заявила, что Украина не намерена «дружить» с Россией в ПАСЕ.